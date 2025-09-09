 / Benessere e Salute

Benessere e Salute | 09 settembre 2025, 07:10

Valdilana, un incontro a Soprana sui corretti stili di alimentazione

Valdilana, un incontro a Soprana sui corretti stili di alimentazione (foto di repertorio)

Valdilana, un incontro a Soprana sui corretti stili di alimentazione (foto di repertorio)

Martedì 9 settembre, alle 15, presso il Salone Cooperativa di Soprana, a Baltigati, nel comune di Valdilana, il Comune, nell’ambito del progetto Anno della Salute, organizza un incontro dedicato all’alimentazione e al benessere. Interverranno la dottoressa Michela Fringuello, medico nutrizionista, assieme al COT Infermieri di famiglia e comunità.  

Durante l’incontro si parlerà di alimentazione sana per mantenere il peso ideale, idratazione corretta per il benessere generale, tono muscolare adeguato grazie a uno stile di vita equilibrato e come favorire una corretta eliminazione delle scorie dall’organismo. Un’occasione utile e pratica per imparare a prendersi cura di sé, tra consigli professionali e buone pratiche quotidiane.

 

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore