Valdilana, un incontro a Soprana sui corretti stili di alimentazione

Martedì 9 settembre, alle 15, presso il Salone Cooperativa di Soprana, a Baltigati, nel comune di Valdilana, il Comune, nell’ambito del progetto Anno della Salute, organizza un incontro dedicato all’alimentazione e al benessere. Interverranno la dottoressa Michela Fringuello, medico nutrizionista, assieme al COT Infermieri di famiglia e comunità.

Durante l’incontro si parlerà di alimentazione sana per mantenere il peso ideale, idratazione corretta per il benessere generale, tono muscolare adeguato grazie a uno stile di vita equilibrato e come favorire una corretta eliminazione delle scorie dall’organismo. Un’occasione utile e pratica per imparare a prendersi cura di sé, tra consigli professionali e buone pratiche quotidiane.



