Regione, Zappalà su meno distanze per interventi vicino ai cimiteri: “Passo avanti per i Comuni”

«Il testo della proposta di legge approvato dal Consiglio Regionale rappresenta un passo avanti importante per garantire un equilibrio tra le esigenze igienico-sanitarie e quelle urbanistiche, consentendo una maggiore flessibilità ai comuni nell’ambito della gestione del territorio». Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Davide Zappalà, in merito al voto favorevole al disegno di legge 86 che propone una modifica all’articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativo alle norme sull’ubicazione e le caratteristiche dei cimiteri.

«Questa modifica legislativa voluta dalla Giunta, che ora sarà inviata in Parlamento, rappresenta un importante contributo ai sindaci e alle amministrazioni comunali – afferma Zappalà – poiché propone di ampliare la parte relativa alle deroghe all’inedificabilità, introducendo nuove possibilità d’intervento, sempre all’esterno della fascia dei cinquanta metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale e per interventi di interesse pubblico senza compromettere i requisiti igienico-sanitari fondamentali».

Il consigliere Zappalà sottolinea come la proposta favorisca una più efficiente pianificazione urbanistica locale: «La normativa attualmente in vigore fissa una distanza minima di duecento metri tra i cimiteri e i centri abitati, con divieti stringenti per nuove costruzioni entro tale perimetro. La proposta, invece, prevede la possibilità di autorizzare interventi urbanistici, quali il rispetto di distanze minime di almeno 50 metri, previa valutazione e parere delle aziende sanitarie locali. Si tratta di un aggiornamento necessario – prosegue – che si adegua alle esigenze contemporanee, senza però rinunciare alla tutela della salute dei cittadini. Sono certo che questa proposta saprà coniugare innovazione e rispetto per il territorio, valorizzando ancora di più il ruolo delle amministrazioni locali».