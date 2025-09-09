Regione, domani il saluto del presidente Cirio e degli assessori per l'apertura del nuovo anno scolastico

In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico la Giunta regionale sarà presente domani, mercoledì 10 settembre, in numerosi istituti del Piemonte per portare il saluto della Regione agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo.
In particolare il presidente Alberto Cirio, con il direttore dell’ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, alle ore 9 a Bagnolo nella nuova scuola secondaria di primo grado realizzata con i fondi del Bando nazionale Scuole sicure, a cui la Regione aggiunge 1 milione di euro per la realizzazione della mensa mentre alle 10.30 a Castelletto Stura per l’inaugurazione del nuovo Polo dell’Infanzia realizzato con fondi Pnnr. Infine, alle 11.30 a Torino nel Convitto Umberto I, via Bligny 1, insieme al sindaco Stefano Lo Russo.
Nel Biellese, invece, il vicepresidente Elena Chiorino sarà, con il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti alle 10.15 a Sandigliano in via Casale 9 per l’inaugurazione della scuola secondaria di primo grado, che ha ricevuto contributi per vari interventi di miglioramento, adeguamento sismico, messa in sicurezza del blocco aule. Poi, alle 12 a Vercelli, in via degli Zuavi 23 per l’inaugurazione della scuola primaria Bertinetti, oggetto di riqualificazione completa con interventi su efficienza energetica, adeguamento antisismico e abbattimento delle barriere architettoniche.