Maltempo, nuovi temporali all'orizzonte: è allerta gialla nel Biellese

“Nelle prossime ore è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica. Sono attesi rovesci e temporali, più intensi a partire dalla tarda serata odierna e nella prima parte della giornata di domani, dove i fenomeni potranno risultare localmente forti o molto forti”. Lo scrive Arpa Piemonte in una nota sul proprio sito web.

E aggiunge: “Nel corso del pomeriggio di domani, dopo il passaggio del fronte freddo, potranno ancora attivarsi rovesci e temporali a carattere sparso, localmente forti tra Langhe, Roero e settore sudorientale. Dalla serata di domani è atteso un graduale miglioramento a partire da ovest. Le condizioni previste sono determinate da una profonda saccatura associata alla depressione di Islanda che si sta avvicinando all’arco alpino occidentale in queste ore, determinando un progressivo aumento dell’instabilità per le prossime 24 ore”.

In relazione alla previsione meteo e dalla valutazione degli effetti attesi sul territorio, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulle pianure settentrionali di novarese (zone I) e sul Piemonte settentrionale (zone A e B) a partire dalla giornata di oggi; nelle aree evidenziate sono attesi locali allagamenti e isolati fenomeni di versante.