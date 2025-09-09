Dalla Regione 700mila euro di euro per gli scuolabus, ci sono anche 3 comuni biellesi

La Regione Piemonte ha rinnovato anche quest’anno il sostegno ai Comuni per l’acquisto di scuolabus destinati al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, come previsto dalla l.r. 23/89. Per il 2025 sono stati stanziati 700.000 euro, che consentiranno di cofinanziare l’acquisto di nuovi mezzi. Il contributo regionale coprirà il 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 40.000 euro per ciascun scuolabus. A beneficiarne anche alcuni comuni biellesi come Coggiola, Massazza e Zubiena.

Nell’assegnazione delle risorse viene attribuito un punteggio premiante a due caratteristiche considerate fondamentali: la dotazione di pedane o scivoli per la salita e discesa di studenti con disabilità in carrozzina, per ribadire con forza che la Regione è vicina alle persone con disabilità e alle loro famiglie, garantendo un trasporto realmente inclusivo; la trazione integrale 4x4 per i mezzi destinati alle zone montane, per assicurare ai ragazzi che vivono in territori più difficili un servizio sicuro, continuo e affidabile in ogni condizione.

«Investire nel trasporto scolastico significa investire nel futuro delle nostre comunità - afferma l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi - Con i 700.000 euro messi a disposizione con questo bando diamo ai Comuni l’opportunità di rinnovare i mezzi dedicati ai più piccoli garantendo un servizio più sicuro, efficiente e inclusivo. Abbiamo scelto di premiare in particolare gli scuolabus dotati di pedane per le carrozzine, per essere vicini alle persone con disabilità e dare un segnale concreto di inclusione, e quelli con trazione integrale per i territori montani, dove la sicurezza dei nostri ragazzi richiede mezzi affidabili anche nelle condizioni più difficili. Lavoriamo perché nessun Comune resti indietro: per questo il nostro obiettivo è trovare ulteriori risorse che ci consentano di soddisfare tutte le richieste arrivate dai territori».

«Un ringraziamento sincero all’assessore ai Trasporti Marco Gabusi per l’impegno costante nel garantire un servizio fondamentale per le famiglie e gli studenti. L’attenzione rivolta a comuni biellesi come Coggiola, Massazza e Zubiena è un segnale concreto di vicinanza ai territori e di attenzione ai bisogni delle comunità locali. Lo scuolabus non è solo un mezzo di trasporto, ma un supporto prezioso per le famiglie e uno strumento che rende effettivo il diritto allo studio, assicurando pari opportunità a tutti i nostri ragazzi». Lo ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito.