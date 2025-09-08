 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 08 settembre 2025, 17:30

Valdilana, celebrazioni con le penne nere alla Chiesetta Alpina di Trivero

Valdilana, celebrazioni con le penne nere alla Chiesetta Alpina di Trivero (foto dalla pagina Facebook di comune di Valdilana)

Domenica 7 settembre gli Alpini di Trivero hanno celebrato i 70 anni della costruzione della Chiesetta Alpina, luogo simbolo di fede, memoria e comunità. Alla cerimonia dell’alzabandiera erano presenti il capogruppo Bruno Belloca, il presidente provinciale Malco Fulcheri e il vicesindaco Elisabetta Prederigo.

La Santa Messa, celebrata da don Emanuele Biasetti e animata dalla Corale San Bernardo, ha reso ancora più solenne e toccante la giornata, dove sono stati rinnovati i valori di solidarietà, impegno e amore per la propria terra che da sempre caratterizzano le penne nere.

“Un anniversario che custodisce la memoria e rafforza il legame con la comunità, nel segno del ricordo e della gratitudine” sottolinea la nota dell'amministrazione comunale apparsa sui propri canali social. 

Redazione g. c.

