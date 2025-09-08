Biellese e Valsesia riuniti in memoria dei caduti di Noveis

C'erano anche il sindaco di Valdilana Mario Carli e l’assessore Massimiliano Chiti alla tradizionale manifestazione in memoria dei Caduti Partigiani di Noveis, organizzata da ANPI Valsessera, in collaborazione con il comune di Caprile, l’Unione dei Comuni Montani della Valsesia e del Biellese e la Provincia di Biella.

La commemorazione si è tenuta nella mattinata di ieri, 7 settembre e si è svolta con corteo, momenti istituzionali e di ricordo, accompagnati dagli interventi musicali della Banda G. Verdi di Coggiola. L’appuntamento ha visto una significativa partecipazione, in un contesto di memoria condivisa e sentita.