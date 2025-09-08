Regionali, Schlein “Noi uniti mentre destra litiga”

ROMA (ITALPRESS) - "La destra si abitui perchè non faremo più il favore di dividerci: siamo uniti, con i candidati più forti che potessimo mettere a disposizione e con programmi condivisi". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al Tg3, parlando delle prossime regionali. "Intanto la destra continua a litigare con i candidati e si dimentica di governare", aggiunge.-foto Ipa Agency -(ITALPRESS).