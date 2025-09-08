Sportivamente a Valdilana, si conferma un grande successo per la promozione dello sport FOTO

Valle Mosso ha ospitato con successo la seconda edizione di "Sportivamente", un evento promosso dagli Amici del Parco Reda con il patrocinio del comune di Valdilana. L'iniziativa ha attirato numerosi partecipanti presso gli stand delle associazioni sportive locali. I presenti hanno avuto l'opportunità di esplorare diverse discipline e di cimentarsi in nuove attività. Le esibizioni pomeridiane hanno suscitato grande entusiasmo e calorosi applausi.

Un sentito ringraziamento è andato alle associazioni partecipanti: Agesci Gruppo Scout Trivero 1, ASD Bi Vertical, ASD Biella Rugby Club, ASD Golf Club Biella "Le Betulle", ASD Mushin Karate Do, ASD Virtus Basket Valdilana, ASD White Fox Tae Kwon Do, CAI Trivero, FIPSAS Biella (Pesca Sportiva), Gruppo Sportivo Ermenegildo Zegna, L’Arabesque Srl Sportiva Dilettantistica, Società Bocciofila Valle Mosso Mossese, e Trivero Sub ASD.

Ancora una volta,"Sportivamente" si conferma un'occasione preziosa per promuovere lo sport, il divertimento e i valori della sana competizione.