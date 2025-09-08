Ippon2, Marta Buono medaglia d’Oro all’ Open League FIJLKAM

Intensa settimana di fine agosto a Lignano Sabbiadoro per tutti i rappresentanti del Karate nazionale FIJLKAM. Nella cittadina friulana si è tenuto il secondo Symposium FIJLKAM intitolato “Dove il Karate si Incontra” in cui si sono confrontati tutti gli interpreti del karate Nazionale, dalla dirigenza agli atleti, per svolgere riunioni programmatiche, corsi di formazione, esami e allenamenti della Nazionale.

Al termine dei lavori, si è tenuta la terza tappa dell’Open League, gara Nazionale valevole come Ranking per i prossimi Campionati Europei. Alla competizione hanno partecipato tutti i migliori atleti italiani e tra questi anche gli atleti della ASD Ippon2 di Biella che hanno conquistato due importanti medaglie.

Marta Buono, nella categoria U21 ha centrato per la terza volta l’oro, infatti dopo le vittorie di Riccione e Busto Arsizio ha vinto anche questa tappa consolidando il suo secondo posto nel Ranking Nazionale. Aurora Fattori ha conquistato il bronzo nella sua ultima gara degli U14, cat. +52, poiché ha compiuto gli anni il giorno seguente. Filippo Mosca, categoria JU, ha vinto agevolmente i primi due turni e si è fermato al terzo per 3/2 contro l’atleta che ha ottenuto il bronzo.

Buone prove anche per Maggie Castello e Andrea Beltrami negli U14, Francesca Magliola, Vittoria Pozzo, Cristian Spilinga, negli JU, anche se si sono fermati al primo turno. Gli atleti sono stati seguiti con competenza e attenzione dall’Istruttore Thomas Taglioretti. Il maestro Feggi era presente nel ruolo di Presidente della Commissiona Nazionale Rapporti con la Scuola.