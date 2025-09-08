 / SPORT

Golf, a Magnano la solidarietà è protagonista con il Memorial Clelio Angelino

Nuovo appuntamento sportivo al Golf Club Biella Le Betulle di Magnano. Nella giornata di ieri, 7 settembre, si è tenuta una gara solidale, il “Memorial Clelio Angelino”, che ha visto la partecipazione di circa 80 soci, uniti dal desiderio di impegnarsi nel sociale.

