Veglio, assegnati i titoli del Campionato Italiano Velocità Fuoristrada

“È stato un successo su tutti i fronti”. In queste parole di Michele Prina Mello, presidente della scuderia organizzatrice, si ha il sunto di quanto avvenuto nello scorso fine settimana al circuito Bernardo Seletto di Veglio dove si è svolto il 39° Trofeo Veglio 4x4 – 7° Trofeo Arcobaleno 2 Campionari, gara di velocità fuoristrada valevole come atto unico del Campionato Italiano di categoria.

Tanto è stato il pubblico presente nelle due giornate di gara sul collaudato circuito biellese dove venticinque mezzi suddivisi nelle tre categorie contemplate dal regolamento, si sono sfidati nelle cinque prove speciali in programma, due corse il sabato e le restanti alla domenica. L’esito della gara, come previsto da regolamento, ha sancito i vincitori delle due categorie di vetture, quelle derivate dalla serie e le cosiddette “side by side” del Gruppo TM.

Quest’ultima ha visto trionfare Vittorio Gonella alla guida di un Polaris RZR col quale ha primeggiato in tre delle cinque prove speciali risultando anche l’autore della miglior prestazione a livello generale. Nella più numerosa categoria delle vetture derivate dalla serie l’hanno spuntata Alberto Gazzetta e Denis Cortese su Ford Cosworth, primi anche nel Gruppo B, ma soprattutto neo campioni italiani assoluti. Costa e Maffucci portando all’ottavo posto la Suzuki Samurai hanno vinto la classifica di Gruppo A e alle loro spalle nella generale, Andrea De Conto su Land Rover ha primeggiato nel Gruppo N.

A Veglio si assegnava anche il titolo per la categoria F.I.F. dedicata ai piloti al loro ingresso nel mondo del fuoristrada; a svettare con ampio margine è stato Stefano Pavesi al volante di Polaris Pro XP col quale ha preceduto Dario Fanani su Suzuki Proto e Alberto Secco su Polaris RZR. Al quarto posto l’unica conduttrice in gara, Serena Rodella neo titolata con la Suzuki Samurai. Ma non finisce qui perché in palio vi erano altri riconoscimenti: quello del Trofeo Suzuki appannaggio di Stefano Costa e quello dedicato al pilota più spettacolare finito nelle mani di Ivan Gallo. A celebrare il successo della manifestazione che ha coniugato competizione ed eventi collaterali quali la Sagra della Picanha, e complimentarsi con gli organizzatori sono intervenuti alla cerimonia delle premiazioni anche il sindaco di Veglio, Nicola Marzolla, e il presidente dell’Automobile Club Biella, Andrea Gibello.