Gluten free, nasce una sinergia tra Azienda Agricola Catella e il laboratorio Ambrosia VIDEO

Unire le forze per rispondere a una domanda sempre più diffusa: quella di prodotti gluten free, capaci di coniugare qualità, sicurezza alimentare e filiera corta. È questo lo spirito della nuova collaborazione tra la Catella SS Agricola, realtà del territorio specializzata nella produzione di cereali, e il laboratorio Ambrosia, attivo nella trasformazione alimentare.



Il modello è semplice ma efficace: l’azienda agricola fornisce la propria farina di riso, e Ambrosia la trasforma in una gamma di prodotti totalmente privi di glutine. Una scelta che guarda sia al mercato locale, sempre più sensibile alle intolleranze e alla celiachia, sia a quello nazionale, dove il settore gluten free registra una crescita costante.

“Abbiamo deciso di investire in questa collaborazione – spiegano i promotori – perché crediamo che il futuro dell’alimentazione passi da una maggiore attenzione alla salute e alla qualità degli ingredienti. Offrire prodotti senza glutine significa non solo rispondere a un bisogno reale, ma anche valorizzare le risorse agricole del territorio.”L’iniziativa porta con sé importanti ricadute anche sul piano sociale ed economico: da un lato crea nuove opportunità di lavoro e innovazione per le aziende locali, dall’altro offre ai consumatori soluzioni sicure, certificate e a chilometro zero. Un segnale positivo per un comparto che guarda al futuro con spirito di collaborazione e apertura al cambiamento.

Azienda Agricola Catella si trova a Villanova Biellese (BI), presso la cascina Catella 4.

Per informazioni: Telefono: 334 321 8969

Sito: www.risocatella.com

Facebook: www.facebook.com/societaagricolacatella