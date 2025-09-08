Azienda Agricola Bongiovanni, miele e nocciole d’eccellenza a Mottalciata FOTO e VIDEO

Nata nel 2015 dalla passione per la natura di Mattia Bongiovanni, l’Azienda Agricola Bongiovanni di Mottalciata è oggi una piccola realtà agricola del Biellese specializzata nella produzione artigianale di nocciole e miele.
Il cuore dell’attività è un noccioleto di 3 ettari, impiantato nella zona pianeggiante del paese con la varietà Tonda Gentile Trilobata, scelta per la sua qualità superiore. Le piantine provengono dal vivaio certificato Ernesto Roveta di Bubbio (AT). Dopo la raccolta, le nocciole vengono essiccate, selezionate e trasformate direttamente in azienda.
Accanto alla coltivazione, trova spazio l’apicoltura nomade: l’apiario, situato anch’esso a Mottalciata, viene spostato durante la stagione per seguire le fioriture locali, consentendo la produzione di diversi tipi di miele, estratti con smielatura a freddo, metodo che ne preserva gusto e proprietà.
I prodotti dell’azienda includono:
Nocciole tostate
Nocciole caramellate al miele di castagno
Creme spalmabili: 100% nocciola, gianduia, pralinata
Nocciomiele (nocciole + miele)
Mieli locali: acacia, millefiori, tiglio, castagno
Pur non disponendo di un punto vendita diretto, è possibile acquistare online: tramite il sito ufficiale www.aziendaagricolabongiovanni.it oppure presso negozi selezionati del territorio biellese.
Contatti: Mattia Bongiovanni – 331 760 4403
Email: info.mbongiovanni@gmail.com
Social: Instagram e Facebook @aziendaagricolabongiovanni