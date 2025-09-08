A Ponderano inaugurata PonderArt FOTO

Inaugurazione di successo per PonderArt!

Sabato 6 settembre il Comune ha inaugurato al polivalente una mostra collettiva di arte pittorica: l’ampio spazio del salone è stato allestito con 50 griglie sulle quali i pittori Roberto Caccia, Giacomo Basso, Piergiorgio Doimo, Dina Millo e Gianni Poma hanno esposto alcune delle loro opere. Nel clima volutamente informale che caratterizza l’area espositiva, amministratori e pittori si sono intrattenuti con i numerosi visitatori dialogando e guardando le opere. Altrettanto numerosi sono stati i complimenti ricevuti per l’iniziativa e per la gestione dell’evento.

"Possiamo con orgoglio affermare che Ponderano ha fatto un passo in più nel mondo delle “arti nobili” e siccome piacciono e ci piacciono, noi proseguiamo su questo cammino!", commenta il sindaco Roberto Locca.

La mostra sarà ancora aperta da mercoledì 10 a domenica 14 settembre dalle ore 16 alle 18.30.