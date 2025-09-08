Dal Nord Ovest – Disperso in montagna, ricerche in corso

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono impegnati in una ricerca dispersi nel comune di Entracque per un escursionista che non è rientrato a valle. L'allarme è stato lanciato intorno alla mezzanotte dai famigliari del disperso che aveva comunicato tramite messaggio intorno alle 19 affermando di trovarsi in discesa a circa 3 ore dal parcheggio dove si trova la moto.

Nel corso della notte una decina di tecnici del Soccorso Alpino, con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e I Vigili del Fuoco, hanno battuto a piedi, senza esito, i principali sentieri della zona. Questa mattina sono circa 25 i tecnici impegnati, con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che sta effettuando il trasporto in quota delle squadre.

Nel frattempo è previsto l'arrivo dell'elicottero della Guardia di Finanza con a bordo la tecnologia Imsi Catcher per l'individuazione del telefono cellulare del disperso. Collaborano alle operazioni i Vigili del Fuoco e il personale delle Aree Protette delle Alpi Marittime che ha messo a disposizione i locali per il centro di coordinamento delle ricerche.