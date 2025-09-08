Incidente a Pettinengo, domenica da dimenticare per un 60enne

Incidente stradale a Pettinengo. A rimanere coinvolta una sola autovettura. È successo intorno alle 11 di ieri, 7 settembre. Alla guida un biellese di 60 anni, trasportato in ospedale per alcuni accertamenti. Sul posto, oltre al 118, anche i Carabinieri per i rilievi del caso.
