08 settembre 2025

Incidente a Pettinengo, domenica da dimenticare per un 60enne

incidente pettinengo

Incidente a Pettinengo, domenica da dimenticare per un 60enne (foto di repertorio)

Incidente stradale a Pettinengo. A rimanere coinvolta una sola autovettura. È successo intorno alle 11 di ieri, 7 settembre. Alla guida un biellese di 60 anni, trasportato in ospedale per alcuni accertamenti. Sul posto, oltre al 118, anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

g. c.

