Delegazione biellese a Roma per la canonizzazione di Frassati e Acutis (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

Come anticipato nelle scorse ore, in occasione della canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, era presente a Roma il vicesindaco di Biella Sara Gentile in rappresentanza della città capoluogo assieme ai primi cittadini di Pollone, Paolo Tha, e di Ternengo, Luigi Russo, oltre a diverse personalità.

Come il vicesindaco di Torino, Michela Favaro, l’assessore Fabio Bottero del comune di Milano e Wanda Gawronska, nipote di Pier Giorgio Frassati, oltre al vescovo di Biella, Roberto Farinella.