Calcio, un nuovo attaccante per la Biellese: ecco Romairone

La Biellese 1902 annuncia l’ingaggio dell’attaccante Alessandro Romairone, classe 1999, svincolato dal 30 giugno e in uscita dalla Pro Vercelli. Durante la preparazione estiva Alessandro si è allenato al fianco della squadra di mister Luca Prina, entrando subito in sintonia con il gruppo e con l’ambiente bianconero.

Nato a Vercelli il 5 dicembre 1999, Romairone è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Pro fino agli Allievi Nazionali. Nel febbraio 2016 si è trasferito al Sassuolo: in Emilia ha concluso l’esperienza negli Allievi Nazionali e disputato la sua prima stagione in Primavera. Ha quindi proseguito la crescita nel settore giovanile del Genoa, dove ha completato il percorso da under.

Il salto tra i professionisti è arrivato nella stagione 2018/19 con il Carpi in Serie B, seguita da due anni nuovamente a casa, alla Pro Vercelli, sotto la guida di Alberto Gilardino e Francesco Modesto. Successivamente ha maturato esperienza nel campionato di Serie D vestendo le maglie di Derthona, Sambenedettese, Grosseto e Prato, prima di tornare a Vercelli nella seconda parte della scorsa stagione. Con i bianchi ha lasciato un segno indelebile realizzando il gol decisivo nella sfida playout contro la Pro Patria del 17 maggio scorso, che ha sancito la salvezza della squadra. In carriera Romairone conta 47 presenze in Serie C e 119 in D.

A livello giovanile ha preso parte al prestigioso Torneo di Viareggio con le formazioni Primavera di Sassuolo e Genoa, collezionando in totale 8 presenze, un gol e un assist. Queste le sue prime parole da nuovo giocatore della Biellese: «Conoscevo già mister Luca Prina, che è stato allenatore della Pro Belvedere quando mio papà era direttore, e ho ritrovato qui il direttore Varini con cui ho condiviso esperienze a Vercelli. Essendo svincolato dal 30 giugno ho chiesto alla società la possibilità di allenarmi nel mese di agosto: inizialmente doveva essere solo un periodo di lavoro, ma col tempo si è creata sintonia con il gruppo, lo staff e l’ambiente. Mi è piaciuto molto lo spirito di questa piccola ma grande realtà che è la Biellese e sono felice di fermarmi qui per questa nuova avventura».