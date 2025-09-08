Il cordoglio dell’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini per la scomparsa dell’architetto Simonetta Magnone

Con profonda commozione esprimo il mio cordoglio per la scomparsa dell’architetto Simonetta Magnone, responsabile del settore Parchi, Giardini e Aree Verdi del Comune di Biella.

La sua figura professionale ha rappresentato per me un riferimento costante di competenza, sensibilità e dedizione. Simonetta non è stata soltanto una stimata collaboratrice: è stata una presenza luminosa e discreta, capace di imprimere un segno indelebile in ogni progetto, in ogni spazio urbano da lei curato.

La sua visione del verde pubblico andava oltre la dimensione tecnica: era espressione di profonda umanità, rispetto per l’ambiente e amore autentico per la città. Ogni parco, ogni aiuola, ogni angolo di Biella che ha beneficiato del suo lavoro porta con sé la sua impronta, silenziosa ma tangibile.

Anche nei momenti più complessi, Simonetta ha saputo offrire il proprio contributo con generosità, riservatezza e una rara capacità di ascolto. Il suo modo di essere, sobrio e profondo, ha arricchito non solo il patrimonio urbano, ma anche quello umano di chi ha avuto il privilegio, come me, di lavorare al suo fianco.

Professionista rigorosa, instancabile e affidabile, ha saputo coniugare competenza e sensibilità, costruendo relazioni sincere e lasciando un’eredità che continuerà a vivere nei luoghi che ha immaginato e realizzato.

La città di Biella perde oggi una figura straordinaria. Io, personalmente, perdo una persona cara, la cui memoria resterà viva nel mio cuore.