Salussola, l'oratorio di San Secondo apre le porte ai giovani per momenti di socialità

Diventano sempre più importanti i momenti di socialità e condivisione, specialmente tra le nuove generazioni. Per questo, l'oratorio di San Secondo, a Salussola, apre le sue porte ai giovani tutti i lunedì e giovedì, dalle 15 alle 18. Insieme si potrà prendere parte a giochi di società unito a molte altre attività.
In Breve
lunedì 08 settembre
domenica 07 settembre
sabato 06 settembre
venerdì 05 settembre
giovedì 04 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Viaggio, Orizzonti, Frontiere, Generazioni: a Biella l'ultimo weekend espositivo
Ultimo weekend per poter visitare le 15 mostre che compongono il percorso espositivo della 6a...