 / Basso Biellese

Basso Biellese | 08 settembre 2025, 08:50

Salussola, l'oratorio di San Secondo apre le porte ai giovani per momenti di socialità

salussola oratorio

Diventano sempre più importanti i momenti di socialità e condivisione, specialmente tra le nuove generazioni. Per questo, l'oratorio di San Secondo, a Salussola, apre le sue porte ai giovani tutti i lunedì e giovedì, dalle 15 alle 18. Insieme si potrà prendere parte a giochi di società unito a molte altre attività.

g. c.

