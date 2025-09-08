Festa Patronale di Arro 2025, un successo che porta già al prossimo anno FOTO

Si è conclusa con grande entusiasmo l’edizione 2025 della Festa Patronale di Arro, quattro giorni che hanno trasformato il nostro paese in un palcoscenico di musica, profumi e sorrisi.

I piatti tipici hanno conquistato tutti – dalla panissa alle lumache, dalle grigliate al fritto di pesce – accompagnati dall’energia dei cocktail bar sempre affollati.

Le serate musicali, tra DJ set esplosivi e l’orchestra Vincenzi, hanno fatto ballare e divertire centinaia di persone, mentre il Giro delle Risaie ha portato sport e passione in un’atmosfera unica.

La Festa Patronale di Arro non è solo un evento, ma un appuntamento fisso che cresce di anno in anno, unendo tradizione, comunità e divertimento.

Vi aspettiamo già da ora alla prossima edizione: l’appuntamento è rinnovato, stesso spirito, ancora più emozioni!!!