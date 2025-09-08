 / Annunci lavoro

Ener. Bit, selezione pubblica addetto amministrativo

Avviso pubblico di selezione per l’incarico di n° 1 (uno) addetto amministrativo “addetto alla gestione della comunicazione e supporto area appalti” A tempo indeterminato

Il Presidente, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 04.08.2025 ed ai sensi dell’art.19 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 

RENDE NOTO

Che la Società ENER.BIT S.r.l. intende procedere all’assunzione di n° 1 (uno) addetto amministrativo “addetto alla gestione della comunicazione e supporto area appalti”

La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito di Ener.bit Srl alla Sezione “Società Trasparente” e nella sottosezione “Reclutamento del Personale” al link https://www.enerbit.it/archivio-societa-trasparente/reclutamento-del-personale/?portfolioCats=29 e dovranno pervenire entro e non oltre entro le ore 18.00 del 26 Settembre 2025.

c.s.ener.bit, s.zo.

