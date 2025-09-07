Camburzano, sicurezza stradale e decoro urbano: conclusi i lavori

L’amministrazione comunale ha portato a termine una serie di interventi significativi sul territorio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il decoro urbano in aree centrali e particolarmente frequentate.

Il primo riguarda l’installazione di un semaforo a chiamata in via Provinciale, posizionato in corrispondenza delle strisce pedonali che collegano il parcheggio al parco giochi. Si tratta di un’opera richiesta da numerosi residenti della zona, finalizzata a garantire l’attraversamento in sicurezza della strada provinciale, spesso percorsa da auto e moto a velocità sostenuta.

Contestualmente, è stato predisposto un nuovo sistema di videosorveglianza presso l’isola ecologica, dove si trova la campana per la raccolta del vetro. L’area è ora monitorata al fine di contrastare con maggiore efficacia l’abbandono irregolare di rifiuti.

Un ulteriore intervento ha interessato il semaforo posto poco più a valle, all’incrocio tra via Lampo e via Provinciale. In questo caso l’amministrazione ha provveduto a un rinnovo completo dell’impianto, con la sostituzione di cablaggi e luci ormai obsoleti e soggetti a guasti frequenti. È stato inoltre inserito un temporizzatore per la fase di giallo e l’impianto è stato dotato di un sistema di videosorveglianza con lettura delle targhe, predisposto per future implementazioni.

Il costo complessivo delle opere ammonta a 65.000 euro, interamente coperti con fondi comunali.

Con questi interventi l’amministrazione intende dare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini, rafforzando la sicurezza degli attraversamenti e garantendo una maggiore tutela del territorio.