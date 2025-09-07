 / Ultim'ora

Ultim'ora | 07 settembre 2025, 00:09

Sabalenka trionfa agli Us Open, vittoria in finale contro Anisimova

Sabalenka trionfa agli Us Open, vittoria in finale contro Anisimova

(Adnkronos) - La bielorussa Aryna Sabalenka si conferma regina degli Us Open e vince per il secondo anno consecutivo il torneo. La numero 1 del ranking mondiale ha battuto la statunitense Amanda Asinimova in due set (6-3, 7-6). 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore