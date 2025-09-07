Sabalenka trionfa agli Us Open, vittoria in finale contro Anisimova

(Adnkronos) - La bielorussa Aryna Sabalenka si conferma regina degli Us Open e vince per il secondo anno consecutivo il torneo. La numero 1 del ranking mondiale ha battuto la statunitense Amanda Asinimova in due set (6-3, 7-6).
In Breve
domenica 07 settembre
sabato 06 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Sanità biellese, due lettere di replica a Oliviero: “Non sono nefandezze...”
Riceviamo e pubblichiamo: «Il Sindaco Oliviero definisce “nefandezze” i contenuti della lettera...