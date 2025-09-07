Italbasket fuori agli Europei, ko agli ottavi con la Slovenia

RIGA (LETTONIA) (ITALPRESS) - L'Italbasket perde agli ottavi contro la Slovenia ed è fuori dagli Europei. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha ceduto 84-77 (parziali 19-29, 40-50, 56-72). Top scorer e assoluto protagonista dell'incontro è stato Luka Doncic, autore di 42 punti anche se gli azzurri dopo un avvio in salita (anche -19 in avvio di secondo quarto) sono arrivati fino al -1 (77-78) nella parte finale del match.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
domenica 07 settembre
