A Occhieppo Inferiore si corre il Gir di Cassini, la solidarietà è protagonista FOTO e VIDEO

A Occhieppo Inferiore si è tornati a correre il Gir di Cassini. L'evento sportivo ha visto la presenza di una ventina di partecipanti e ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, 6 settembre, a Cascina San Clemente. Si tratta di una corsa/passeggiata non competitiva da circa 6 chilometri, a passo libero su fondo misto. A organizzarla la sezione podismo Biella Running della Pietro Micca.

Come da programma, le iscrizioni sono a offerta libera e il ricavato netto verrà destinato al restauro dell'affresco della Madonna del Latte al Santuario di San Clemente.