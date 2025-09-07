 / Running e Trail

Running e Trail | 07 settembre 2025

A Occhieppo Inferiore si corre il Gir di Cassini, la solidarietà è protagonista FOTO e VIDEO

occhieppo inferiore

A Occhieppo Inferiore si corre il Gir di Cassini, la solidarietà è protagonista (servizio Davide Finatti per newsbiella.it)

A Occhieppo Inferiore si è tornati a correre il Gir di Cassini. L'evento sportivo ha visto la presenza di una ventina di partecipanti e ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri, 6 settembre, a Cascina San Clemente. Si tratta di una corsa/passeggiata non competitiva da circa 6 chilometri, a passo libero su fondo misto. A organizzarla la sezione podismo Biella Running della Pietro Micca.

Come da programma, le iscrizioni sono a offerta libera e il ricavato netto verrà destinato al restauro dell'affresco della Madonna del Latte al Santuario di San Clemente.

Redazione g. c.

