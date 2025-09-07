Pier Giorgio Frassati Santo: "Un orgoglio per Biella e per l’Italia"

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Direttore,

come Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, desidero esprimere la mia profonda gioia per la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, che si terrà domenica.

Frassati, giovane torinese profondamente legato al nostro territorio e alla Valle di Susa, è un esempio luminoso di fede, coraggio e impegno sociale. Alpinista, volontario, instancabile servitore dei poveri, ha saputo unire l’amore per la montagna, per la libertà e per il prossimo in un’unica, straordinaria testimonianza di vita cristiana.

La sua canonizzazione è motivo di orgoglio per tutta l’Italia, ma in modo speciale per noi biellesi, che vediamo riconosciuta la santità di un giovane che ha percorso le nostre montagne e condiviso le fatiche del nostro popolo. È anche un invito a rinnovare il nostro impegno per il bene comune, seguendo il suo esempio di dedizione.

Frassati ci ricorda che l’impegno civile può essere strumento di servizio e di speranza. A noi amministratori ricorda che la politica deve essere anzitutto attenzione ai più deboli, promozione della dignità di ogni persona, costruzione di una società più giusta e solidale.

Il 7 settembre sarà un giorno di festa per la Chiesa e per l’Italia. Che l’esempio di Pier Giorgio Frassati continui a ispirare le nuove generazioni.