“Giustizia e Sicurezza”: incontro pubblico a Biella con il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro

Sabato 13 settembre alle ore 18, in Piazza Vittorio Veneto a Biella, si terrà l’incontro pubblico “Giustizia e Sicurezza”, un appuntamento pensato per approfondire due temi di grande attualità: il funzionamento del sistema giudiziario italiano e le politiche per la sicurezza dei cittadini.

Andrea Delmastro, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia e parlamentare di Fratelli d'Italia, illustrerà le riforme in corso e quelle in programma, con particolare attenzione alla certezza della pena, alla tutela delle vittime e al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto alla criminalità. La sua presenza rappresenta un momento di ascolto e confronto con il territorio da cui proviene, offrendo ai presenti la possibilità di dialogare direttamente con uno dei protagonisti delle politiche nazionali su giustizia e sicurezza.

«Sarà un’importante occasione per confrontarci su due temi centrali per Fratelli d’Italia: la certezza della pena e la sicurezza dei cittadini – dichiara Cristiano Franceschini, segretario provinciale di FdI –. La presenza dell’onorevole Delmastro nella sua città è un segnale di grande attenzione del Governo per il Biellese e dimostra la volontà di portare avanti riforme concrete con il Governo Meloni».

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo musicale.