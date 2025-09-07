Presentato "Romanianum Classic 2025": l'evento speciale dedicato alle auto storiche

Sabato 13 settembre, si terrà l’evento Classic Romanianum, a Romagnano Sesia, un evento rivolto ai veicoli classici.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio dei comuni di Romagnano Sesia, Serravalle, Lozzolo, Sizzano, Gattinara, Fara, Carpignano Sesia, Briona, Cavaglio d’Agogna, Fontaneto d'Agogna, Boca e Cavallirio. L’intera manifestazione si svolge inoltre sotto l’egida del Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), garanzia di qualità e corretto svolgimento.

Sarà riservato ai veicoli omologati prima del 2015, che dovranno essere in regola con CdS, assicurati ed equipaggio di due persone.

I pneumatici dovranno essere in buono stato e si dovrà portare la ruota di scorta. Saranno necessari i paraspruzzi posteriori, la numerazione e sponsor fissati come da regolamento. Non ci dovrà essere alcun animale a bordo.

La patente dev’essere in corso di validità ed è obbligatorio avere il certificato medico pratica sportiva non agonistica.

La classifica non è prevista, ma saranno assegnati dei riconoscimenti (per esempio, equipaggio più anziano, veicolo più elegante e così via).

Il ritrovo è fissato alle ore 7:30, presso il Parco IV Novembre di Romagnano Sesia, dove si potrà fare un check-in in generale, con accreditamento equipaggi.

- Alle 8:45, ci sarà il briefing equipaggi.

- Alle ore 9:00, partirà il 1° equipaggio e, alle 10:30, ci sarà il riordino.

- Alle 11:30, ci sarà l’aperitivo/degustazione e, alle 12:45, si potrà pranzare.

- Alle ore 14:30, è fissata la partenza del 1° equipaggio PM e, alle 17:30, è fissato l’arrivo del 1° equipaggio.

- Alle ore 19:30, ci sarà la possibilità di cenare e saranno assegnati i riconoscimenti.

Le iscrizioni si possono effettuare online tramite il sito www.sportalps.it oppure tramite la mail info@sportalps.it .

Per ulteriori informazioni, si può contattare il numero 371 684 9704.