'Stile Artigiano è di Moda' a Sanremo, sfilata sulla scalinata del Casinò: a condurre il biellese Cristiano Gatti FOTO

Eleganza, sostenibilità e creatività artigianale. Le eccellenze sartoriali italiane protagoniste di una suggestiva sfilata di alta sartoria sulla scalinata del Casinò di Sanremo dove, ieri sera, è, infatti, andato in scena Stile Artigiano è di Moda, il Festival della Moda Sartoriale.

La sfilata di moda è stata intervallata da momenti musicali e coreografici in cui sono stati valorizzati gli abiti di alta moda realizzati dai partecipanti al Premio Festival dell’Alta Sartoria Ecosostenibile 2025. Partner sostenitore Confartigianato Piemonte, a condurre Melita Toniolo e il biellese Cristiano Gatti.

L’evento rientrava nel progetto “Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile”, il cui obiettivo è valorizzare la produzione agricola e favorire la cooperazione tra le attività del territorio. Trentasei sono stati i soggetti (enti, aziende, associazioni) coinvolti, tra cui l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria (capofila) e Confartigianato Imperia (organizzatore di Stile Artigiano).