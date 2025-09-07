Zegna, + 53% di utile netto: il primo semestre termina a 928 milioni

Il Gruppo Ermenegildo Zegna ha registrato nel primo semestre 2025 ricavi pari a 928 milioni di euro, con una flessione del 2% a tassi di cambio costanti (organic). In controtendenza, il canale Direct To Consumer (DTC) ha segnato una significativa crescita del 6% organic, confermandosi una delle leve principali della strategia del Gruppo.

Il gross profit si è attestato a 626 milioni di euro, con un margine del 67,5%. L’utile operativo (EBIT adjusted) ha raggiunto i 69 milioni, corrispondenti a un margine del 7,4%. Particolarmente positiva la performance del segmento Zegna, che ha migliorato il margine operativo di 150 punti base, arrivando al 14,3%.

L’utile netto è stato pari a 48 milioni di euro, in crescita del 53% rispetto allo stesso periodo del 2024. Al 30 giugno 2025, l’indebitamento finanziario netto ammontava a 92,1 milioni di euro, in linea con il dato di fine dicembre 2024.

Le parole di Gildo Zegna

Ermenegildo “Gildo” Zegna, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha sottolineato come i risultati del semestre confermino “la forza della nostra visione strategica di potenziare il canale DTC e di elevare l’efficienza operativa dei negozi dei nostri tre brand, mentre continuiamo ad investire con determinazione in progetti strategici che alimentano le nostre ambizioni di crescita a lungo termine”.

Il manager ha aggiunto che la solidità della performance del segmento Zegna ha permesso di compensare “l’impatto negativo sull’utile operativo derivante dalla trasformazione strategica in corso in Thom Browne e TOM FORD FASHION”.

Guardando al futuro, Zegna ha ribadito la centralità di filiera, autenticità dei brand e talento del team come punti di forza per affrontare le sfide del settore e le pressioni valutarie, con l’obiettivo di rimanere “saldamente orientati verso il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2027”.