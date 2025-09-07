Voucher alle famiglie piemontesi: "click day" il 20 settembre

Dalle ore 00:01 di sabato 20 settembre su www.vestapiemonte.it partirà il “click day” per richiedere il voucher Vesta, destinato alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni residenti in Piemonte.

L’assessore alla Famiglia della Regione Piemonte Maurizio Marrone ricorda che, per compilare la domanda, occorrono: codice fiscale dei figli, credenziali SPID, CIE o CNS e attestazione Isee valida.

«Come promesso – rileva Marrone – Vesta porterà 10 milioni di euro ogni anno direttamente sui conti correnti delle famiglie per sostenere l’accesso dei loro bambini ai servizi per l’infanzia… Un passo decisivo nella rivoluzione delle culle, perché una società senza figli non ha futuro».

Chi percepisce già contributi riferiti allo stesso minore (es. Bonus Asilo Nido Inps) può fare domanda e utilizzare Vesta per altre spese ammissibili: iscrizione, pre-post orario, mensa, gite, attività motoria, ludico-educativa, ricreativa e di socializzazione.

Importo del voucher

1.200 € per Isee

1.000 € per Isee 10.000–35.000 €

800 € per Isee 35.000–40.000 €

Spese ammissibili

Dopo la comunicazione di assegnazione, il voucher può coprire:

Servizi per la prima infanzia: nido, micronido, sezioni primavera, nido in famiglia, spazi gioco, centri per bambini e famiglie.

Scuole dell’infanzia e scuola primaria: iscrizione e frequenza, pre/post orario, mensa.

Centri vacanza: iscrizione e frequenza, pre/post orario, mensa.

Baby-sitting presso il domicilio del richiedente.

Attività motoria, ludico-educativa, ricreativa e di socializzazione (iscrizione e frequenza): ginnastica, psicomotricità, nuoto/acquaticità, musica, danza, massaggio infantile/espressione corporea, avvicinamento a una lingua straniera.

Le famiglie devono conservare le fatture e caricarle in piattaforma per ricevere sul conto corrente il rimborso fino a concorrenza del proprio voucher.

Il “click day” resta attivo fino a esaurimento dei buoni Vesta 2025. La successiva finestra di domanda sarà nel 2026.

Numero verde Regione Piemonte (8:00–18:00): 800 333 444 da fisso, 011 08 24 22 da cellulare o dall’estero

Email: vesta@regione.piemonte.it