Dal Nord Ovest – Si lancia con il paracadute e atterra dentro il cimitero, soccorsi in azione

Nella serata del 6 settembre, intorno alle 20, i Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta presso il cimitero in corso Salamano per il soccorso di una paracadutista che è atterrata all'interno. Arrivata sul posto, la squadra, tramite l' utilizzo della scala, sono entrati nel camposanto e prestato i primi soccorsi alla malcapitata insieme ai sanitari intervenuti. Presenti anche volanti della Polizia.