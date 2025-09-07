Frassati e Acutis Santi, Pichetto: “Sono esempio anche per le nuove generazioni”

“La notizia della proclamazione della santità di Pier Giorgio Frassati, giovane piemontese, rappresenta un momento di gioia e di profonda ispirazione per tutta la nostra comunità e per il nostro Paese. La sua figura, segnata dall’impegno civile e sociale, testimonia come la fede possa tradursi in azioni quotidiane concrete a favore dei più fragili e nella custodia della casa comune. Giorgio Fossati, assieme a Carlo Acutis, sono esempio anche per le nuove generazioni, chiamate a costruire una società fondata sulla solidarietà, sulla giustizia e sulla speranza”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto.