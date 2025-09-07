Biella, prosegue il pellegrinaggio giubilare a Roma. Vescovo Farinella: “Viviamo questo tempo come una rinascita”

Prosegue il pellegrinaggio giubilare della comunità di Biella a Roma. Queste le parole del vescovo Roberto Farinella apparse sui suoi canali social: “Carissimi abbiamo celebrato l’Eucaristia nella chiesa dei Santi Marcellino e Pietro e poi, entrando per la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma, abbiamo rinnovato la nostra fede. Il Giubileo della Speranza che la Chiesa vive è questo: ricordare che Dio non ci lascia prigionieri delle nostre paure e delle nostre fatiche, ma apre sempre davanti a noi un futuro. Non un ottimismo vago, ma la certezza che Cristo è con noi e che il suo Spirito continua a liberare e a guarire. Viviamo allora questo tempo come una rinascita: segni di speranza nelle nostre famiglie, nelle comunità, nei luoghi di lavoro”.