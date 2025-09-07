Vigliano in festa per Santa Maria Assunta, in piazza chiesa il concerto della Fanfara Alpina di Pralungo FOTO

Pubblico delle grandi occasioni a Vigliano Biellese per il concerto della Fanfara degli Alpini di Pralungo. L'evento, inserito nel ricco programma di appuntamenti per la festa parrocchiale di Santa Maria Assunta, ha avuto luogo ieri sera, 6 settembre, in piazza della chiesa. Per l'occasione, sono stati eseguiti diversi brani che hanno trovato l'apprezzamento dei presenti.