Candelo in lutto, è “andato avanti” l'Alpino Franco Crivellaro

Comunità di Candelo in lutto per la morte dell'Alpino Franco Crivellaro, mancato nei giorni scorsi all'età di 81 anni. A piangerne la scomparsa i familiari e gli amici tutti.

Stimata penna nera, ha sempre collaborato in prima persona con il gruppo locale e preso parte ad eventi e manifestazioni.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 1730, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore. I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Caldera, avranno luogo domani, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.