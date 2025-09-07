Sanità Piemonte, riduzione delle liste di attesa: Biella conta 2156 visite extra orario

Il Piemonte ha superato con quattro mesi di anticipo il traguardo delle 100.000 prestazioni sanitarie extra orario, svolte alla sera e nei fine settimana. Al 31 agosto, infatti, le Aziende sanitarie regionali hanno già effettuato 110.000 prestazioni, raggiungendo in anticipo l’obiettivo fissato per il 2025.

«Con 4 mesi di anticipo, al 31 agosto abbiamo raggiunto e superato le 100.000 prestazioni extra-orario, alla sera e nei fine settimana. Era l’obiettivo che ci eravamo dati per il 2025 e averlo conseguito così rapidamente è davvero un fatto straordinario che ci induce a proseguire. Ancora una volta ringraziamo i professionisti e gli operatori del comparto sanitario che hanno dato la loro disponibilità e i cittadini che hanno apprezzato la novità e che hanno potuto effettuare visite ed esami nei fine settimana ed in orari serali», hanno dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi.

Le prestazioni aggiuntive, introdotte a partire da fine febbraio, hanno permesso a oltre 100.000 cittadini piemontesi di accedere in tempi più rapidi a visite ed esami che, altrimenti, sarebbero stati rinviati a causa delle liste d’attesa.

«Anche nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto abbiamo avuto ottimo riscontro. La riduzione delle liste d’attesa è la priorità che abbiamo indicato ai direttori generali delle Asr, unitamente all’equilibrio dei conti che è il presupposto fondamentale per la sostenibilità del sistema sanitario regionale – sottolinea ancora Riboldi –. La struttura dell’assessorato lavora ogni giorno, con le Aziende sanitarie, sul fronte del monitoraggio dei dati in tempo reale, con la Control room e il RUAS, Responsabile unico dell’assistenza sanitaria, figura di raccordo con l’Osservatorio nazionale».

Durante i mesi estivi l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle prestazioni più critiche, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente le attese e tornare ai livelli pre-Covid. «Ora proseguiamo in questa direzione», ha concluso Riboldi.

Di seguito i dati relativi all'Asl BI:

1) Prima visita ortopedica (632)

2) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (486)

3) Prima visita dermatologica (429)

4) Visita oncologica di controllo (332)

5) Prima visita oculistica (277)