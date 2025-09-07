Viverone, il cinema all'aperto conquista grandi e piccini

Ancora una volta il cinema all'aperto conquista grandi e piccini. Lo scorso 30 agosto, il paese di Viverone ha visto la presenza di un gran numero di famiglie, giunte in piazza per vivere tutte assieme uno spettacolo divertente e all'insegna della fantasia. Dal Comune è giunto un ringraziamento all'indirizzo dei partecipanti, condiviso sui propri canali social.
In Breve
domenica 07 settembre
sabato 06 settembre
venerdì 05 settembre
giovedì 04 settembre
mercoledì 03 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Scontro auto-bici a Oropa, un 57enne in ospedale
Agli agenti di Polizia il compito di ricostruire la dinamica, presente anche il 118.