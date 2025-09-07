 / Basso Biellese

Basso Biellese | 07 settembre 2025, 14:30

Viverone, il cinema all'aperto conquista grandi e piccini

viverone cinema

Viverone, il cinema all'aperto conquista grandi e piccini (foto dalla pagina Facebook di Comune di Viverone)

Ancora una volta il cinema all'aperto conquista grandi e piccini. Lo scorso 30 agosto, il paese di Viverone ha visto la presenza di un gran numero di famiglie, giunte in piazza per vivere tutte assieme uno spettacolo divertente e all'insegna della fantasia. Dal Comune è giunto un ringraziamento all'indirizzo dei partecipanti, condiviso sui propri canali social.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore