Dolore a Salussola, è morta a 52 anni Simonetta Magnone: il ricordo

Lutto a Salussola per la morte di Simonetta Magnone, mancata all'affetto dei suoi cari a soli 52 anni. Volto noto in paese e in tutto il basso Biellese, era attivista ambientale del fronte contro la realizzazione della discarica di amianto. È stata anche candidato sindaco e capogruppo di minoranza della lista “Salussola nel Terzo Millennio”.

Nel giro di poche ore, in molti hanno condiviso sui social parole di vicinanza ai familiari della donna. Tra questi figura il parroco di Salussola, don Lodovico De Bernardi: “Con grande tristezza la comunità cristiana di Salussola vive questo momento nel quale affidiamo la nostra carissima Simonetta Magnone all'incontro con il Padre Celeste. Una donna, sposa e mamma piena di passione per la comunità e per il lavoro svolto con grande competenza e professionalità. Ha servito la nostra comunità civile con l’impegno politico e amministrativo, come capogruppo di minoranza, in modo deciso e determinato. Come parroco, insieme a tanti altri, abbiamo condiviso con lei la tutela del creato e dell'ambiente, la gestione della cosa pubblica perché si ricercasse il senso comune del benessere e del benestare di tutti i cittadini, partendo dalle categorie più fragili e deboli. Quanti consigli ricevuti e dati in questi anni… proprio un importante punto di riferimento. La sua missione rimane un monito esemplare per tutti noi che l’abbiamo stimata e ammirata e le abbiamo voluto bene. Con la sua chiara lealtà possiamo ricordare e vivere la frase che sintetizza bene la sua vita e il suo modo di affrontare tutto, anche la lunga malattia: non condivido la tua idea ma mi batterò affinché tu possa esprimerla. Hai fatto della tua vita una missione forte e amabile, appassionata e chiara: grazie Simonetta! Il marito Giorgio e i 'nostri ragazzi' Gioele e Serena e tutti noi ora sappiamo che in cielo abbiamo una persona in più che, come un angelo, proteggerà i retti di cuore”.

Parole di cordoglio anche dal Comune: "La sindaca Manuela Chioda, la giunta, l'amministrazione comunale e i dipendenti del Comune di Salussola esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Simonetta Magnone, consigliera comunale e capogruppo della lista Salussola nel terzo millennio. Sentite condoglianze al marito Giorgio, ai figli Gioele e Serena e ai famigliari tutti, ai quali esprimiamo vicinanza e affetto in questi tristi momenti".

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Cavaglià. Sempre qui, si terrà il funerale alle 11 di martedì 9 settembre.