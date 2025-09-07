Eclissi totale di Luna: oggi visibile anche nel Biellese

Domenica 7 settembre 2025 i cieli italiani ospiteranno un evento raro e suggestivo: una eclissi totale di Luna, conosciuta anche come “Luna rossa” o “Luna di sangue”.

Il fenomeno sarà visibile fin dal sorgere della Luna, attorno alle 19:30 verso Est, quando il satellite apparirà già immerso nell’ombra terrestre. Il momento di massima intensità arriverà poco dopo, verso le 20:15, quando la Luna sarà completamente oscurata e colorata di rosso. La fase di totalità durerà fino alle 20:50, mentre la parzialità terminerà attorno alle 21:55. L’uscita dalla penombra è prevista intorno alle 22:55.

Per godersi lo spettacolo è consigliabile cercare un luogo con orizzonte est sgombro e basso inquinamento luminoso. Nel Biellese sarà visibile senza difficoltà, soprattutto se ci si sposterà nelle zone montane, lontane dalle luci cittadine. Non occorrono strumenti particolari, ma un binocolo o un piccolo telescopio renderanno l’esperienza ancora più suggestiva.

La volta celeste sarà arricchita dalla presenza di Saturno, che sorgerà quasi in contemporanea e si troverà poco distante dal nostro satellite.

Durante un’eclissi totale, la Terra si interpone tra Sole e Luna: la luce solare attraversa l’atmosfera terrestre e raggiunge il satellite privilegiando le tonalità rosse e arancioni. È questo fenomeno, detto scattering di Rayleigh, a trasformare la Luna piena in una suggestiva sfera color sangue.

Chi non potrà assistere dal vivo, potrà seguire l’evento anche in diretta streaming grazie ai principali osservatori e progetti di divulgazione.