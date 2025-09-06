Grandissima partecipazione all’undicesima edizione della “Corsa della Birra e della Salamella” VIDEO e FOTO

Ieri sera, venerdì 5 settembre 2025, si è svolta a Candelo la “Corsa della Birra e della Salamella”, giunta ormai alla sua undicesima edizione e diventata negli anni un appuntamento irrinunciabile per la comunità.

La manifestazione è valida come 4° Memorial Vivetta e Giorgio Borri, voluta dal figlio Simone per rendere omaggio ai suoi genitori, figure care e generose che hanno lasciato un segno profondo nel mondo della corsa e nel cuore di tanti appassionati.



Il ritrovo dei partecipanti era fissato alle 18.30 presso l’Eurobar di via Iside Viana 26. Alle 19.15 hanno preso il via i bambini e i camminatori, impegnati su un percorso di 600 metri, mentre alle 19.30 è toccato agli adulti, protagonisti di una corsa podistica non competitiva di 6 km, aperta a tutti.

All'arrivo premi e medaglie per tutti i bambini, riconoscimenti per i più veloci e per le società più numerose, oltre a un sorteggio finale molto atteso. A garantire la sicurezza dei partecipanti erano presenti medico competente e DAE.



Come ristoro, è stato allestito un ricco rinfresco e sono state servite salamelle appena grigliate accompagnate da birra fresca, a disposizione di tutti i partecipanti.



Il bilancio di questa edizione è stato più che positivo: ben 292 partecipanti, di cui 32 bambini, hanno preso parte alla manifestazione, confermando il grande affetto e l’attaccamento della comunità a questo evento.