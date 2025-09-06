Virtus Biella al lavoro per la stagione sportiva 2025/2026

Settembre, mese dei buoni propositi, ricco di to-do list e obiettivi da raggiungere, rappresenta per le atlete della Virtus Biella l’entrata nel vivo delle attività della stagione sportiva 2025/2026.
Il settore agonistico, sotto la supervisione del tecnico Ferruccio Gallana, si è ritrovato in palestra il 18 agosto per iniziare la preparazione atletica.
Tutti i gruppi, dall’Under 12 alla Serie D, sono attualmente impegnati negli allenamenti presso il Palasarselli di Biella Chiavazza coordinati dai tecnici Rudy Rastello, Valentina D'Ettorre e Ferruccio Gallana.
L’appuntamento con le piccole atlete del minivolley è fissato per il 16 settembre.
La Virtus Biella, da sempre legata ai valori dell’impegno e del rispetto nel mondo dello pallavolo, offre, a chi volesse approcciarsi a questo sport o conoscere la realtà della società biellese, la possibilità di usufruire di due settimane di prove gratuite a partire dal mese di settembre.
Per tutte le informazioni è possibile contattare Valentina (388457829) o Martina (3913905943).