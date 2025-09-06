Tante cose da fare sabato 6 e domenica 7 settembre

Sabato 6 settembre
- Masserano, festa patronale
- Biella, 2° Open Day Multisport
- Biella, viale Matteotti, Global Sumud Flotilla Fons Vitae ore 16
- Biella, stadio Pozzo, “Gomitolo di Lana” meeting internazionale di atletica leggera, organizzazione Bugella Sport
- Biella, #FUORILUOGO – Festival Letterario della Città di Biella XI edizione
- Borriana, giornata ecologica
- Sandigliano, 14° Biella Bridge Festival presso Cascina Hera Wellness Relais.
- Veglio, campionato velocità fuoristrada
- Cossato, Grigliata alpina
- Zubiena, festa dei Campagnin, Wonnie in giro
- Biella San Grato, cena sotto le stelle
- Vigliano, festa dell'Assunta
- Gaglianico, Savagnasc...ando
- Migliano, Storie di Piazza APS “Venti di Piazza”, festa del ventennale al Lanificio Botto, orario di inizio: ore 15.00
- Viverone, Lake dance festival
- Casapinta, Strapinta
- Biella, durante “#fuoriluogo, festival letterario della città di Biella”, alle ore 16:00, l’Opificiodellarte di Biella (via De Agostini 7) ospiterà GRAZIA, le voci del tempo, un suggestivo percorso musicale e narrativo dedicato a Grazia Deledda (Nuoro, 27 settembre 1871 – Roma, 15 agosto 1936), nei giorni dell’anniversario della sua scomparsa.
- Castelletto Cervo, Cantone Chiesa, alle 20,30 Notte di fine estate al Monatero... con delitto
- Biella, in cattedrale ore 21 veglia di preghiera per Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis che verranno proclamanti santi domenica
- Giardino Botanico di Oropa, dalle 15,30 Pollicini leggono: laboratorio per bambini al Giardino Botanico di Oropa
- Occhieppo Inferiore, Gir di Cassini
- Bielmonte, ottava e ultima prova delle cicloscalate Biellesi e Valsesiane Stars cup 2025 organizzata dalla ASD Pedale Cossatese
Domenica 7 settembre
- Masserano, festa patronale
- Biella, cattedrale, ore 9,45 collegamento in diretta da Roma per il rito di canonizzazione Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, seguirà la Santa Messa
- Sandigliano, 14° Biella Bridge Festival presso Cascina Hera Wellness Relais.
- Biella, Tennis Lab, Atp Challenger 50 "Città di Biella"
- Tavigliano, Bocchetto Sessera, Alpe Moncerchio, dalle 9 Domeniche in Alpeggio
- Coggiola, Santuario del Cavallero, festa per l'ultima giornata di apertura del Santuario, yoga alle 10,40, visite guidate dalle 14,30, mostra e biblioteca dei bambini sempre accessibile
- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate
- Museo del Bramaterra, Sostegno fraz. Casa del Bosco, dalle 14,30 Laboratori di decorazione ceramica a 2° fuoco
- Sordevolo, Chiesa di San Grato, dalle 17 Suoni in Movimento -Percorsi Sonori nella Rete museale Biellese
- Oasi Zegna, Trivero - Villa Piacenza, Biella, dalle 10 Giornata FAI del Panorama, inizierà alle 8 del mattino con un concerto per tromboni ed eco di montagna al Rifugio Monte Marca
- Biella, #FUORILUOGO – Festival Letterario della Città di Biella XI edizione
- Valle Mosso, dalle 10 alle 18, il Parco Reda si trasformerà in un vivace centro sportivo
- Caprile, Manifestazione in memoria dei Caduti di Noveis
- Rosazza - Rifugio Madonna della Neve, partenza 8,30
- Zubiena, festa dei Campagnin, raduno dei trattori dalle 9, al pomeriggio battesimo della sella
- Veglio, campionato velocità fuoristrada
- Pray, Fabbrica della Ruota Mostra
- Cossato, Grigliata alpina
- Casapinta, gara MTB
- Valdilana, consueta camminata di riscoperta dei luoghi simbolo della municipalità.
- Occhieppo Inferiore, Cascina San Clemente, via San Clemente, 50, dalle 19,45 Eclisse Totale della "LUNA ROSSA"
- Oropa, Giardino Botanico, dalle 15,30 Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa
- Vigliano, festa dell'Assunta
- Occhieppo Inferiore, festa patronale, pranzo condiviso unità pastorale Camburzano, Occhieppo e pro loco Occhieppo Inferiore
- Viverone, Lake dance festival, viale Lungo Lago, Zona Porticciolo MERCATINO DEGLI HOBBISTI, Parco Villa Lucca Concerto Unione Musicale Zimonese
- Magnano, Giornata del Panorama, a Villa Flecchia, che ospita la Collezione Enrico con opere di Antonio Fontanesi e della Scuola di Rivara
- Il Biellese di Corsa, partenza Cossato 9,30, Valdengo 9,45, Vigliano 10, Chiavazza 10,15, Biella 10.30