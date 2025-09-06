Previsioni occupazionali settembre 2025 a Biella: 1.160 assunzioni programmate, calo rispetto al 2024

Secondo l’indagine Excelsior, realizzata da Unioncamere e Ministero del Lavoro, le imprese dell’Alto Piemonte prevedono 6.480 assunzioni per il mese di settembre 2025, 740 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le province considerate sono Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, con un’incidenza del 18% sul totale regionale.

Per quanto riguarda Biella, le entrate programmate sono 1.160, con un calo di 200 unità rispetto a settembre 2024. Di queste, il 27% sarà con contratto stabile (tempo indeterminato o apprendistato), mentre il 73% sarà a termine. La domanda di lavoro si concentra soprattutto nel settore dei servizi (60%) e nelle piccole imprese con meno di 50 dipendenti (58%). Il 21% delle assunzioni riguarda dirigenti, specialisti e tecnici, leggermente sopra la media nazionale (20%).

In 51 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà nel reperire i profili desiderati. Il 15% delle entrate sarà destinato a personale laureato, mentre circa un terzo (33%) riguarderà giovani sotto i 30 anni. Il settore con la maggiore richiesta è quello dei servizi alle persone (230 posti previsti), seguito dalle industrie tessili, dell’abbigliamento e calzature (210), dai servizi di alloggio e ristorazione (170), dal commercio (120) e dalle costruzioni (100).

Il bollettino mensile Excelsior evidenzia tratti comuni alle province dell’Alto Piemonte: alta percentuale di contratti a termine, difficoltà di reperimento dei profili e una richiesta prevalente di esperienza specifica nel settore. Le altre province mostrano numeri più elevati: Novara prevede 3.240 entrate, Vercelli 1.230 e Verbano Cusio Ossola 850, con caratteristiche simili in termini di contratti a termine e concentrazione nei servizi.

Gli approfondimenti e le tabelle con tutti i dati provinciali sono disponibili sul sito della Camera di Commercio: www.pno.camcom.it/excelsior.