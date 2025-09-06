“Storie da Museo”, prorogato il termine ultimo per inviare il proprio racconto

Dopo il successo del 2024, la nuova edizione del Concorso Letterario “Storie da Museo”, un progetto voluto e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli in collaborazione con Edizioni Effedi, estende il suo invito alla creatività dei visitatori, in particolare ma non esclusivamente di studenti e insegnanti, della rete dei musei biellesi, coinvolgendo la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, da sempre sensibile e attenta a iniziative di qualità in campo culturale.

Tutti coloro che hanno dai 16 anni in su possono fin d’ora partecipare a un concorso letterario dedicato al racconto, una forma narrativa interessante e coinvolgente per chi la pratica sia da scrittore sia da lettore. I racconti in concorso potranno appartenere ad ogni genere, dallo storico all’horror, dal giallo al sentimentale, dal fantasy al comico, dall’introspettivo al distopico. L’unico “vincolo tematico” è dato dal legame con uno dei musei della rete territoriale: un’opera, uno scorcio, un ambiente, il museo stesso nel suo insieme, questi sono gli spunti che ciascun autore potrà sviluppare, con fantasia e in libertà, per comporre il proprio racconto. 7.000 battute per una narrazione che avvinca, emozioni, stupisca, a partire da un frammento di storia e bellezza incontrato in un museo.

Il termine ultimo per inviare il proprio racconto è stato prorogato a mercoledì 15 ottobre per accogliere gli elaborati delle numerose persone che hanno manifestato il loro interesse. La partecipazione è del tutto gratuita e i premi sono indicati all’interno del bando. È prevista la pubblicazione di una selezione dei racconti: ci aspettiamo un volume ricco e variegato, come quello nato dalla scorsa edizione, che ha ricevuto un ottimo riscontro.

Fondamentale, ancora una volta, la collaborazione dei musei stessi, che sono il cuore del concorso e che possono cogliere l’occasione per invitare visitatori creativi a valorizzare le meraviglie che custodiscono, divertendosi e trasmettendo uno sguardo nuovo e unico: il proprio.

Si consiglia di leggere con attenzione il Bando di concorso che contiene l’elenco di tutti i musei aderenti all’iniziativa

https://www.fondazionecrvercelli.it/

https://www.fondazionecrbiella.it/home

Per informazioni

segreteria.storiedamuseo@fondazionecrvercelli.it

333 1322641 (Lorenzo Proverbio – Responsabile del Progetto)

393 9052992 (Roberta Invernizzi – Collaboratrice per il territorio di Biella)

www.fondazionecrvercelli.it

www.fondazionecrbiella.it