 / CULTURA E SPETTACOLI

CULTURA E SPETTACOLI | 06 settembre 2025, 08:10

“Storie da Museo”, prorogato il termine ultimo per inviare il proprio racconto

Tutti coloro che hanno dai 16 anni in su possono fin d’ora partecipare a un concorso letterario dedicato al racconto, una forma narrativa interessante e coinvolgente per chi la pratica sia da scrittore sia da lettore

“Storie da Museo”, prorogato il termine ultimo per inviare il proprio racconto

“Storie da Museo”, prorogato il termine ultimo per inviare il proprio racconto

Dopo il successo del 2024, la nuova edizione del Concorso Letterario “Storie da Museo”, un progetto voluto e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli in collaborazione con Edizioni Effedi, estende il suo invito alla creatività dei visitatori, in particolare ma non esclusivamente di studenti e insegnanti, della rete dei musei biellesi, coinvolgendo la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, da sempre sensibile e attenta a iniziative di qualità in campo culturale.

Tutti coloro che hanno dai 16 anni in su possono fin d’ora partecipare a un concorso letterario dedicato al racconto, una forma narrativa interessante e coinvolgente per chi la pratica sia da scrittore sia da lettore. I racconti in concorso potranno appartenere ad ogni genere, dallo storico all’horror, dal giallo al sentimentale, dal fantasy al comico, dall’introspettivo al distopico. L’unico “vincolo tematico” è dato dal legame con uno dei musei della rete territoriale: un’opera, uno scorcio, un ambiente, il museo stesso nel suo insieme, questi sono gli spunti che ciascun autore potrà sviluppare, con fantasia e in libertà, per comporre il proprio racconto. 7.000 battute per una narrazione che avvinca, emozioni, stupisca, a partire da un frammento di storia e bellezza incontrato in un museo.

Il termine ultimo per inviare il proprio racconto è stato prorogato a mercoledì 15 ottobre per accogliere gli elaborati delle numerose persone che hanno manifestato il loro interesse. La partecipazione è del tutto gratuita e i premi sono indicati all’interno del bando. È prevista la pubblicazione di una selezione dei racconti: ci aspettiamo un volume ricco e variegato, come quello nato dalla scorsa edizione, che ha ricevuto un ottimo riscontro.

Fondamentale, ancora una volta, la collaborazione dei musei stessi, che sono il cuore del concorso e che possono cogliere l’occasione per invitare visitatori creativi a valorizzare le meraviglie che custodiscono, divertendosi e trasmettendo uno sguardo nuovo e unico: il proprio.

Si consiglia di leggere con attenzione il Bando di concorso che contiene l’elenco di tutti i musei aderenti all’iniziativa

https://www.fondazionecrvercelli.it/

https://www.fondazionecrbiella.it/home

Per informazioni

segreteria.storiedamuseo@fondazionecrvercelli.it

333 1322641 (Lorenzo Proverbio – Responsabile del Progetto) 

393 9052992 (Roberta Invernizzi – Collaboratrice per il territorio di Biella)

www.fondazionecrvercelli.it

www.fondazionecrbiella.it

c.s., s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore