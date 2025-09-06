Dal Nord-ovest. Vercelli, scontro fra un'auto e uno scooter elettrico: l'intervento dei soccorsi

Nel tardo pomeriggio di venerdì 5 settembre i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris sono intervenuti sulla Strada Provinciale 3, in località Sant’Antonino, in direzione Saluggia, a seguito di un incidente stradale.

All’arrivo sul posto, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza di un’autovettura che, dopo aver urtato uno scooter elettrico per anziani, è terminata fuori dalla carreggiata, ribaltandosi. Gli occupanti del veicolo erano già usciti autonomamente dall’abitacolo, mentre il conducente del mezzo elettrico si trovava a terra privo di sensi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari con due ambulanze e l’elisoccorso. Presenti anche due pattuglie dei Carabinieri, provenienti rispettivamente da Livorno Ferraris e da Vercelli, per i rilievi e la gestione della viabilità.