Graglia, escursionista colta da un malore: interviene il Soccorso Alpino FOTO

Nella mattinata di oggi, sabato 6 settembre 2025, un’ escursionista durante la salita al rifugio Pianetti ha accusato un malore con la conseguente perdita di coscienza.

I compagni hanno contattato il NUE (Numero Unico di Emergenza) 112 e sono quindi scattati i soccorsi, la centrale operativa del 118 ha attivato l’eliambulanza di Azienda Zero Piemonte della base di Borgosesia, che in quel momento stava ultimando un altro intervento, e la stazione del Soccorso Alpino Elvo Oropa che ha subito inviato una squadra.

Giunto sul posto il personale del Soccorso Alpino ha prestato le prime cure all’escursionista che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, poco dopo anche l’eliambulanza li ha raggiunti, sbarcando l’equipe sanitaria con il verricello.

La paziente è stata quindi stabilizzata e trasferita con un mezzo del Soccorso Alpino al rifugio Pianetti dove nel frattempo era atterrata l’eliambulanza che ha caricato la paziente per trasportarla all’ospedale di Biella in codice giallo.