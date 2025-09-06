Volete due cani amorevoli, eleganti e meravigliosi? eccoli: Kimbo e Bimbo FOTO e VIDEO

Volete vedere dei cani stupendi?



Eccoli sono Kimbo e Bimbo ( nessun commento sui nomi vi prego …)

Sono meticci di Flat-Coated Retriever, una razza meravigliosa, dal carattere buono, socievole, intelligente e affettuoso, nata dall’incrocio di setter irlandesi e Terranova, linea elegante e pelo nero lucido e morbido.



Kimbo è leggermente più grande. Entrambi sono vaccinati, chippati e castrati, bravi al guinzaglio, hanno circa un anno e sono compatibili con qualsiasi essere che respiri… Insomma: sono due angeli con la coda in attesa del loro riscatto



Per info

Silvia 3409087029 se non rispondo lasciate un messaggio whatsapp con una breve presentazione