Volete due cani amorevoli, eleganti e meravigliosi? eccoli: Kimbo e Bimbo FOTO e VIDEO

Volete vedere dei cani stupendi?
Eccoli sono Kimbo e Bimbo ( nessun commento sui nomi vi prego …)
Sono meticci di Flat-Coated Retriever, una razza meravigliosa, dal carattere buono, socievole, intelligente e affettuoso, nata dall’incrocio di setter irlandesi e Terranova, linea elegante e pelo nero lucido e morbido.
Kimbo è leggermente più grande. Entrambi sono vaccinati, chippati e castrati, bravi al guinzaglio, hanno circa un anno e sono compatibili con qualsiasi essere che respiri… Insomma: sono due angeli con la coda in attesa del loro riscatto
Per info
Silvia 3409087029 se non rispondo lasciate un messaggio whatsapp con una breve presentazione
Volete vedere dei cani stupendi?
