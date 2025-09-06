 / Animalerie

Animalerie | 06 settembre 2025, 08:50

Volete due cani amorevoli, eleganti e meravigliosi? eccoli: Kimbo e Bimbo FOTO e VIDEO

Entrambi sono vaccinati, chippati e castrati, bravi al guinzaglio

Volete vedere dei cani stupendi?

Eccoli sono Kimbo e Bimbo ( nessun commento sui nomi vi prego …)
Sono meticci di Flat-Coated Retriever, una razza meravigliosa, dal carattere buono, socievole, intelligente e affettuoso, nata dall’incrocio di setter irlandesi e Terranova, linea elegante e pelo nero lucido e morbido.

Kimbo è leggermente più grande. Entrambi sono vaccinati, chippati e castrati, bravi al guinzaglio, hanno circa un anno e sono compatibili con qualsiasi essere che respiri… Insomma: sono due angeli con la coda in attesa del loro riscatto

Per info 
Silvia 3409087029 se non rispondo lasciate un messaggio whatsapp con una breve presentazione

Volete due cani amorevoli, eleganti e meravigliosi? eccoli: Kimbo e Bimbo

Volete due cani amorevoli, eleganti e meravigliosi? eccoli: Kimbo e Bimbo

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore